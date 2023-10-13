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Ловчев: Чалов напоминает Герда Мюллера, а от Кузяева в матче с Камеруном ждал большего

Ловчев: Чалов напоминает Герда Мюллера, а от Кузяева в матче с Камеруном ждал большего
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от победы сборной России в товарищеском матче с Камеруном (1:0). Он сравнил форварда ПФК ЦСКА Фёдора Чалова с легендарным немецким нападающим Гердом Мюллером.

«Наверное, это лучшая за последнее время игра и результат. Обыграли Камерун, соперник серьёзный, уровня чемпионата мира. Из хорошего — играли старательно, аккуратно, с полной самоотдачей. Здорово, что забил первый гол за сборную Чалов — он получил место в основе, и это решение оправдалось. На мой взгляд, ему не хватает мяча в штрафной и обслуживания. Понятно, что сравнение очень лестное, но этот парень напоминает Герда Мюллера, человека штрафной. Фёдор вот такие моменты должен караулить, подъедать любой шанс.

Хорошее впечатление в плане индивидуального мастерства оставил Сергей Пиняев. Очень высокая скорость, умение быстро сориентироваться и нанести удар, как в этом матче — это грозное оружие, и он им пользуется.
Из плохого. У нас мало футболистов, которые могут сделать разницу за счёт индивидуального мастерства — умения принять решение, удара, дриблинга на скорости.

Наши ребята играли старательно, но этого мало, — мы выглядим средней командой, которая будет побеждать при максимальном напряжении сил. Маловато удивления от ребят. Не было Головина, который очень выделялся в матче с Катаром, быстро принимал решения, двигал мяч — его отсутствие очень заметно. Большего ждал от Далера Кузяева», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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