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Ондуа: меня тепло встретили Миранчуки, Чалов, Баринов. Мы дружим много лет и будем дружить

Ондуа: меня тепло встретили Миранчуки, Чалов, Баринов. Мы дружим много лет и будем дружить
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Экс-полузащитник «Локомотива» и «Анжи» Гаэль Ондуа, выступающий за сборную Камеруна, после матча с Россией (0:1) рассказал о дружбе с российскими футболистами.

«Мне всегда приятно возвращаться в Россию. Очень многие ребята меня встретили тепло. Миранчуки, Чалов, Баринов, Глебов, с которым мы вместе играли в «Анжи». Мы общаемся и продолжаем поддерживать связь. Это никак не связано с матчем. Даже после игры мы не перестанем общаться. Мы дружим очень много лет и будем дружить. Вернусь ли я в Россию? Посмотрим. Пока я выступаю в Швейцарии», — приводит слова Ондуа Metaratings.

12 октября сборная России дома со счётом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет с Кенией.

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