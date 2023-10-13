Бородюк: хорошо, что сборная России победила Камерун. Но предстоит прибавить в обороне

Российский тренер Александр Бородюк высказался по итогам матча национальной команды со сборной Камеруна (1:0).

«Игра между сборной России и Камеруном носила товарищеский характер, но очки идут в рейтинг ФИФА. Поэтому сборная России отнеслась к матчу серьёзно. Победа всегда играет на пользу психологии и атмосферы в раздевалке. Сборная Камеруна приехала с танцами и весельем. Но нас не интересует, как они отнеслись к этому матчу.

В игре сборной России были положительные стороны в плане мотивации, борьбы и старания, создавали хорошие возможности для гола. Но были и отрицательные моменты: позволили Камеруну создать три выхода один на один. Мастеровитая команда использовала бы эти шансы. Сборной России предстоит прибавить во взаимодействии в обороне и интенсивности. Если подтянут эти компоненты, то можно будет говорит о прогрессе. Но самое важное, что старались и победили», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.