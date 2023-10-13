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Гаджиев: вчера сборная России играла как в официальном матче. Так надо выступать всегда

Гаджиев: вчера сборная России играла как в официальном матче. Так надо выступать всегда
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Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев подвёл итоги товарищеского матча сборных России и Камеруна (1:0).

«Такие категоричные сравнения о том, что сборная России не стала слабее, нельзя делать. Мы можем только приблизительно говорить об этом. Вчера сборная сыграла так, как должна выглядеть в официальных матчах. Было что-то похожее на официальную игру. Так национальной команде надо играть всегда», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Накануне, 12 октября, сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет с Кенией. Месяц назад, 12 сентября, сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1).

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