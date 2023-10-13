Харин — о дебюте в сборной России: Карпин сказал, что эстонцев много в сборной развелось

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин высказался после дебюта за сборную России в матче с Камеруном (1:0).

«Как воспринимаю нынешнюю ситуацию, в которой оказалась сборная? Как и большинство людей. Главное — чтобы сборная собиралась и проводила товарищеские матчи с такими соперниками. А дальше… Надеюсь на лучшее.

Мой родной город Маарду далеко от Нарвы, где родился Валерий Карпин? Два часа езды, 200 километров. По эстонским меркам — далеко? Да. Но при этом можно сказать, что, как и Нарва, это русскоязычный город. Как часто бываю на родине? Давненько не был. Но планирую в отпуск зимой поехать — к родителям.

Что Валерий Карпин сказал после матча с Камеруном? Поздравил с дебютом и сказал: «Эстонцев много в сборной развелось». Вот и всё», — приводит слова Харина «РБ Спорт».