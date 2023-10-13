Созин: следующий соперник России, несмотря на бан, должен быть не ниже уровня Камеруна

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об уровне соперников сборной России на фоне отстранения от международных турниров.
«Я не знаю, кто в РФС занимается организацией матчей, но стоит сказать им спасибо за игру с Камеруном. И по атмосфере, и по уровню соперника – это было замечательно.
Следующий соперник России, несмотря на бан, должен быть не ниже уровня Камеруна. Пока западная Европа кокетничает, надо смотреть на богатый «рынок» сборных в Южной Америке. И организовать такой же великолепный матч с кем-то оттуда. С Камеруном это получилось, должно получаться и дальше!» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Вчера, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.