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Созин: следующий соперник России, несмотря на бан, должен быть не ниже уровня Камеруна

Созин: следующий соперник России, несмотря на бан, должен быть не ниже уровня Камеруна
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об уровне соперников сборной России на фоне отстранения от международных турниров.

«Я не знаю, кто в РФС занимается организацией матчей, но стоит сказать им спасибо за игру с Камеруном. И по атмосфере, и по уровню соперника – это было замечательно.

Следующий соперник России, несмотря на бан, должен быть не ниже уровня Камеруна. Пока западная Европа кокетничает, надо смотреть на богатый «рынок» сборных в Южной Америке. И организовать такой же великолепный матч с кем-то оттуда. С Камеруном это получилось, должно получаться и дальше!» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Вчера, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.

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