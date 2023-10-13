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Виталий Дьяков: мало кто ждал, что «Краснодар» будет идти на первом месте

Виталий Дьяков: мало кто ждал, что «Краснодар» будет идти на первом месте
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Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и других российских клубов Виталий Дьяков высказался о турнирной ситуации в чемпионате России.

«Кто из тренеров РПЛ впечатлил? Мало кто ждал, что «Краснодар» будет идти на первом месте. Ивич отошёл от той системы «Краснодара», где нужен красивый футбол и контроль мяча, что было желанием Галицкого. Сейчас мы видим, что «Краснодар» — команда, которой нужен результат. Не первостепенна игра — в некоторых матчах они готовы играть вторым номером. Есть результат — это самое главное. Результат важнее всего. Можно выделить Ивича.

Главный тренер ЦСКА Федотов тоже много выжимает из того состава, что сейчас есть у команды. «Пари НН» с Юраном тоже молодцы — идут пятыми. В команде явно не хватает индивидуально сильных футболистов, звёзд. Но видно, что команда за счёт характера и терпения готова убиваться всю игру, выбежать в контратаку и удержать свой счёт. Юран молодец — не изобретает чего-то, что его футболисты не могли бы делать.

Если выделять кого-то с не самой лучшей стороны, то от «Спартака» с Абаскалем ждали большего. «Зенит» тоже пока ещё вкатывается», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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