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Червиченко: с Камеруном молодёжь пыталась о себе заявить. Миранчуки — полное уныние

Червиченко: с Камеруном молодёжь пыталась о себе заявить. Миранчуки — полное уныние
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал матч между сборными России и Камеруна (1:0).

«Матч получился более-менее интересный и содержательный. Интересно посмотреть, как наши яркие ребята играют. Бросилось в глаза, что у Камеруна все здоровые — просто лоси по сравнению с нашей командой. У них что ни игрок, особенно в обороне, то скала! Игроки обороны у них обучены. Хороши в индивидуальном отборе.

У нас молодёжь, которая пыталась о себе заявить — кто хочет блистать и показывать себя ярко. Тот же Пиняев, в конце вышел Мухин — ребята смотрелись. Когда вышли Миранчуки — это прямо полное уныние. Вообще не знаю, зачем их выпускать. Игра была интересная: с моментами и ошибками. Понятное дело, что кого-то трясло. Впечатление от матча сборной хорошее и положительное», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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