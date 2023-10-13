Глебов: Камерун — самый сильный соперник сборной России с момента отстранения

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов назвал Камерун самым сильным соперником национальной команды за последнее время.

«Камерун, наверное, самый сильный соперник с момента отстранения. У них индивидуально и физически очень сильные ребята. Уже на первых минутах было понятно, что все единоборства будут с мясом. Самое главное, что вчера не уступили в борьбе и желании. Поэтому и победили», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

12 октября сборная России дома со счётом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет с Кенией. В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.