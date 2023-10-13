Первый тренер Чалова: сейчас Фёдор — лучший форвард России

Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал игру и забитый мяч форварда в матче со сборной Камеруна (1:0).

«Я видел, как он забил, рад за него. Он вчера хорошо отыграл. На данном этапе Чалов — лучший форвард страны. Он доказывает это, прибавил, забивает и в Российской Премьер-Лиге, и в сборной. Этот гол поможет ему, чтобы обрести уверенность. Карпин молодец, что дал шанс, потому что раньше было непонятно: то брали в сборную, то не брали, то выходил, то нет. Сейчас он воспользовался своим шансом, молодец, умница!» — приводит слова Коваля Metaratings.

Накануне, 12 октября, сборная России дома со счётом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет с Кенией.