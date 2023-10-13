Сычёв: сборная России показала, что может играть с достойным соперником и переигрывать его

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв подвёл итоги товарищеского матча между сборными России и Камеруна (1:0).

«Впечатления только положительные! Долгожданная победа, атмосфера. Сборная России играла, выкладываясь по полной программе. От антуража, от игры и от всего увиденного на поле только положительные впечатления.

Соперник играет так, как позволяют ему. Считаю, что наша сборная очень хорошо сыграла, сумела нивелировать сильные стороны Камеруна своим мастерством, отдачей и тактикой. Это надо поставить в заслугу нашей сборной, а не говорить, что Камерун не сыграл в свою силу. У них квалифицированные игроки, были моменты. Нельзя говорить, что они сыграли не во всю силу. Просто наши ребята показали, что могут играть с достойным соперником и переигрывать его», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.