Дмитрий Андреев: не боимся, что зимой за Мансильей будет очередь из топ-клубов

Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев прокомментировал новость о том, что нападающего команды Брайана Мансилью признали лучшим игроком сентября в МИР РПЛ.

«Конечно, мы обрадовались, что Мансилью признали лучшим игроком сентября. Для нас это не такое частое событие, с учётом того, что голосуют эксперты и болельщики. У нас армия фанатов не такая огромная, как у больших клубов. Нам приятно, что Мансилью признали лучшим. Значит, что-то хорошее делаем.

Боюсь ли я, что зимой за Брайаном будет очередь из топ-клубов? Нет. Посмотрим по ситуации, как будет. Пока всё спокойно», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В четырёх матчах в сентябре Мансилья забил два мяча и отдал две результативные передачи.

На данный момент после 11 сыгранных матчей «Оренбург» с 11 очками идёт на 12-м месте в чемпионате.