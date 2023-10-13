Экс-нападающий ЦСКА: раньше Чалов не забивал за сборную России из-за неуверенности

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, почему раньше форвард Фёдор Чалов не мог забить дебютный гол за сборную России.

«Почему дебютный мяч Чалова за сборную случился только сейчас? Такое бывает у нападающих, когда не чувствуешь уверенность. Если в клубе футболист может делать что угодно, то в сборной другие требования и условия. Возможно, из-за этого дискомфорта Чалов не был результативен. Надеюсь, что дальше будет лучше. Фёдор забивает за ЦСКА, но не так часто. Хочется, чтобы он обрёл уверенность, которая будет ему помогать в сборной и в клубе.

Сейчас из нападающих сборной России никто не проявляет себя ярко. Чалов и Соболев не в своей форме, а Сергеев то играет в «Зените», то нет. К большому сожалению, в сборной нет ярких форвардов, которых мы привыкли видеть», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, накануне, 12 октября, сборная России дома со счётом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. Единственный гол во встрече забил Фёдор Чалов.