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Экс-нападающий ЦСКА: раньше Чалов не забивал за сборную России из-за неуверенности

Экс-нападающий ЦСКА: раньше Чалов не забивал за сборную России из-за неуверенности
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, почему раньше форвард Фёдор Чалов не мог забить дебютный гол за сборную России.

«Почему дебютный мяч Чалова за сборную случился только сейчас? Такое бывает у нападающих, когда не чувствуешь уверенность. Если в клубе футболист может делать что угодно, то в сборной другие требования и условия. Возможно, из-за этого дискомфорта Чалов не был результативен. Надеюсь, что дальше будет лучше. Фёдор забивает за ЦСКА, но не так часто. Хочется, чтобы он обрёл уверенность, которая будет ему помогать в сборной и в клубе.

Сейчас из нападающих сборной России никто не проявляет себя ярко. Чалов и Соболев не в своей форме, а Сергеев то играет в «Зените», то нет. К большому сожалению, в сборной нет ярких форвардов, которых мы привыкли видеть», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, накануне, 12 октября, сборная России дома со счётом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. Единственный гол во встрече забил Фёдор Чалов.

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