Александр Медведев: зимой от «Зенита» будут точечные трансферы

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, будут ли сине-бело-голубые приобретать новых игроков в предстоящее зимнее трансферное окно.

«У «Зенита» уже есть трансферный план на зимнее окно? План — норма жизни. Поэтому, конечно, он уже есть. Зимой от «Зенита» будут точечные трансферы. Группа атаки? Дождитесь зимы», — приводит слова Медведева Sport24.

Напомним, в данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Санкт-петербургский клуб набрал 20 очков из 33 возможных в первых 11 турах чемпионата. В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу национального первенства России — у клуба 27 очков. На втором месте расположились самарские «Крылья Советов» с 21 очком.