Бывший защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников начал проходить практику в «Газпром‑Академии», сообщает пресс-служба академии.

Смольников обучается по программе УЕФА на тренерскую лицензию А‑УЕФА.

В течение следующей недели он продолжит занятия в академии и будет готовить игроков «Зенита»-2007 к следующему матчу Юношеской футбольной лиги.

35-летний россиянин завершил профессиональную футбольную карьеру этим летом в «Локомотиве». При этом железнодорожники наряду с «Торпедо» являются академиями, где Игорь начинал футбольный путь. Затем Смольников поиграл за «Урал», «Читу», «Жемчужину» Сочи, «Ростов», «Краснодар» и по-настоящему раскрылся в «Зените». Вместе с питерцами защитник трижды выиграл МИР РПЛ, дважды — Кубок и Суперкубок России.

После «Зенита» Игорь поиграл за «быков», «Арсенал» Тула, «Торпедо» и «Локомотив». Всего россиянин сыграл в РПЛ 444 матча, где отметился 18 голами и 31 голевой передачей. Кроме того, Смольников сыграл 30 игр за сборную России, где результативными действиями не отметился.