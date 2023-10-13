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Дмитрий Сычёв оценил первый гол Фёдора Чалова за сборную России

Дмитрий Сычёв оценил первый гол Фёдора Чалова за сборную России
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв оценил первый гол форварда ЦСКА Фёдора Чалова за национальную команду во вчерашнем матче со сборной Камеруна.

«Почему Чалову потребовалось столько времени, чтобы забить первый гол за сборную? Во-первых, потому что сборная играет редко. В клубе у него всё хорошо получается. Основной нападающий сборной? Трудно сказать, есть обойма качественных нападающих. Играет в конкретном матче тот, кто сильнее на данный момент. Если вчера мы видели состав, значит, на данный момент сильнее эта группа атакующих футболистов. Всё логично», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, накануне, 12 октября, сборная России дома со счётом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. Единственный гол во встрече забил Фёдор Чалов.

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