Сборная России U21 обыграла молодёжную команду «Палмейраса» со счётом 3:1

Сегодня, 13 октября, состоялся матч между молодёжной сборной России до 21 года и футбольным клубом «Палмейрас» до 20 лет. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.

На 14-й минуте первого тайма россиянам удалось выйти вперёд. Голом отметился Александр Кокшаров, забив с острого угла. Через пять минут Куан Сантос точным ударом в угол ворот сравнял счёт.

После перерыва, на 57-й минуте, нападающий «Краснодара» Кокшаров не реализовал пенальти — не попал в створ ворот. Уже на 75-й минуте Дмитрий Кучугура после сольного прохода снова вывел гостей вперёд.

На 87-й минуте произошла стычка команд, по итогам которой Илья Родионов и Жуниньо получили по красной карточке. На 90+4-й минуте игрок «Урала» Игорь Дмитриев поставил точку, забив третий мяч российской сборной в этой игре.

В рамках сбора, который проходит в Бразилии с 9 по 16 октября, сборная России U21 будет играть с бразильскими командами до 20 лет — среди них «Сантос» и «Ред Булл Брагантино».