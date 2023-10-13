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Нападающий сборной Норвегии Холанд: я начинаю уставать от собственного имени

Нападающий сборной Норвегии Холанд: я начинаю уставать от собственного имени
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Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением относительно того, что во время матча квалификации к Евро-2024, в котором норвежская национальная команда играла с Кипром (4:0), болельщики кипрской сборной часто ему аплодировали.

«Иногда это немного напрягает, и я начинаю уставать от своего собственного имени. Однако ценю поддержку, поэтому не буду жаловаться.

Это была важная победа, и теперь мы должны думать об Испании. Мы все хорошо потрудились. Теперь нам остаётся только вернуться домой, в Осло, и хорошо подготовиться к следующему матчу. Мы знаем, что Испания — хорошая команда, одна из лучших. Мы должны приложить все усилия, а вся Норвегия должна нас поддержать», — приводит слова Холанда Mundo Deportivo.

Напомним, сборная Норвегии сыграет с национальной командой Испании 15 октября (21:45 мск).

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