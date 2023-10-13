Кевин-Принс Боатенг — о Клоппе: каждый игрок готов был умереть за него на поле

Бывший игрок «Боруссии» Дортмунд Кевин-Принс Боатенг рассказал об экс-наставнике Юргене Клоппе.

«Было объявлено, что я перехожу в Дортмунд, и они раскритиковали клуб, это было невероятно. «Зачем вы приводите этого парня? Он сумасшедший. Вы видели, что он делал в «Тоттенхэме»?» Поэтому Клопп встал на пресс-конференции и сказал: «Я привёл его сюда и сделаю из него того игрока, которым он является. У Боатенга есть книга из 1000 страниц, и каждая страница уникальна. Вот насколько он хорош».

Я сказал: «Ух ты, я отдам свою жизнь за этого тренера». Каждый игрок умрёт за него на поле, потому что он даёт вам эту уверенность и это чувство любви.

Он был очень важной фигурой в моей карьере, но не сложилось. Он позвонил мне лично и сказал: «Мы не можем тебя купить, у нас нет денег». Мы оба плакали по телефону», — приводит слова Боатенга Give me Sport.

Боатенг перешёл в немецкий клуб из «Тоттенхэма» в качестве аренды на полгода. Игрок принял участие в 11 матчах, где отметился двумя голевыми передачами.