Португалия — Словакия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 13 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Португалии и Словакии. Игра пройдёт в Порту на стадионе «Драгау». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После шести туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Португалии набрала 18 очков и занимает первое место в группе J. В свою очередь, после аналогичного количества матчей национальная команда Словакии заработала 13 очков и располагается на второй строчке.

В сентябре сборные уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024. Матч проходил в Словакии и завершился победой подопечных Роберто Мартинеса со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.