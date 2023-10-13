Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португалия — Словакия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Португалия — Словакия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Португалии и Словакии. Игра пройдёт в Порту на стадионе «Драгау». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 7-й тур
13 октября 2023, пятница. 21:45 МСК
Португалия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После шести туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Португалии набрала 18 очков и занимает первое место в группе J. В свою очередь, после аналогичного количества матчей национальная команда Словакии заработала 13 очков и располагается на второй строчке.

В сентябре сборные уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024. Матч проходил в Словакии и завершился победой подопечных Роберто Мартинеса со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

Материалы по теме
«Это новое поколение всегда в телефоне». Игрок «Юнайтед» Дало подшутил над Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android