Нидерланды — Франция: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 13 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы B встретятся сборные Нидерландов и Франции. Команды будут играть на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Франции набрала 15 очков и занимает первое место в группе B. В свою очередь, Нидерланды расположились на втором месте, проведя четыре матча, в которых заработали девять очков.

Команды уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024 в рамках 1-го тура квалификации. Тогда матч проходил во Франции и завершился разгромной победой подопечных Дидье Дешама — французы выиграли со счётом 4:0.