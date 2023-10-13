Винисиус Жуниор: я встречал проявления расизма в Испании на всех выездных матчах

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался относительно проблемы проявления расистского поведения на матчах испанского чемпионата.

«Я сказал, что Испания — расистская страна, из-за того, что произошло в Валенсии, но и во всех остальных выездных матчах, сыгранных до этого, были эпизоды расизма. Они никогда ничего не делали с этим. Я уже разговаривал с Ла Лигой на предмет того, чтобы они что-то изменили. Они не слушали меня. Они прислушались ко мне только с того момента, как весь мир начал говорить об Испании. Это заставило их реагировать», — приводит слова Жуниора Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в минувшем сезоне после матча Ла Лиги с «Валенсией» бразильский футболист рассказал, что болельщики «летучих мышей» оскорбляли его на почве расизма, а позже заявил, что Испания экспортирует образ расистской страны.

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