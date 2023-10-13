Андрей Червиченко выделил лучших тренеров РПЛ после первой трети чемпионата

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко выделил лучших тренеров Российской Премьер-Лиги по итогам первых 11 туров нового сезона.

«Если идти традиционным путём, кто лидирует — тот и лучше всех. Ивич, который возглавляет «Краснодар». У «Краснодара» всегда был состав неплохой, но никто не мог в таком долгом временном отрезке идти на первом месте. На сегодняшний день они идут с отрывом от второго места в шесть очков. Не говорю, что отрыв от ЦСКА и «Спартака» десять очков, что после трети чемпионата очень много.

Отмечу Ромащенко, который подхватил пикирующий «Ахмат» и уже увёл его из зоны вылета. При нём «Ахмат» показывает неплохую игру.

Ещё не стоит забывать Осинькина. Его команда находится вверху турнирной таблицы. На протяжении двух-трёх сезонов тренер показывает качество. В «Оренбурге» интересный тренер, как и латиноамериканцы. Эти моменты отличают нынешний сезон от других», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.