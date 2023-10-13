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Алексей Миранчук прокомментировал победу сборной России над Камеруном

Алексей Миранчук прокомментировал победу сборной России над Камеруном
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Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче со сборной Камеруна (1:0). Напомним, Миранчук вышел на замену на 65-й минуте и не успел отметиться результативными действиями в матче.

«Камерун был очень хорош, но Россия заслужила победу», — приводит слова Миранчука Legalbet.

Напомним, накануне, 12 октября, сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Месяц назад, 12 сентября, сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт в понедельник, 16 сентября. Соперником России станет сборная Кении, а встреча пройдёт на поле турецкого отеля.

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