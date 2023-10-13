Карсаков: надеюсь, Чалов будет забивать за сборную и ЦСКА ещё больше

Бывший игрок московского ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился мнением насчёт победного гола нападающего красно-синих Фёдора Чалова, который забил его в минувшем товарищеском матче сборной России с национальной командой Камеруна (1:0).

«Очень рад за Чалова. Гол получился красивым — прекрасная первая передача Пиняева, он хорошо ударил, но вратарь хорошо сыграл. Порадовало, что Фёдор не выключился и забил вторым касанием. С позиции нападающего это хороший гол. Поздравляю его. Надеюсь, что будет забивать за сборную и ЦСКА ещё больше», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 16 октября команда Валерия Карпина сыграет с Кенией. Месяц назад, 12 сентября, сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1).