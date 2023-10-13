Соболев — о съёмках с дельфинами: они ныряют, как я. Чувствовал себя на одной волне с ними

Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал, как проходили съёмки анонсирующего товарищеский матч с Камеруном видеоролика, в котором Соболев игрался с дельфинами.

«Перед матчем я снялся в видосе с рыбами, как всё прошло? Символ Камеруна — львы, там снимались другие. Я же вроде как с дельфинами больше. Съемки были в «Москвариуме», сначала посмотрел представление, потом вышел к своим «братьям» и чуть с ними побыл. Почувствовал, что я с ними на одной волне? Да, конечно. Они ныряют так же, как и я.

Параллельно были съёмки со львами, почувствовал ли, что артисты немного струхнули? Антон Миранчук рассказывал, что было очень страшно. Говорит, что ему и Феде Чалову нельзя было на льва смотреть», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 12 октября, сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.