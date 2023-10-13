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«Ювентус» сразу обратился в прокуратуру, узнав о возможной игре Фаджоли на ставках

«Ювентус» сразу обратился в прокуратуру, узнав о возможной игре Фаджоли на ставках
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После того как стало известно, что полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли заподозрен в совершении нелегальных ставок, руководство «старой синьоры» приняло решение незамедлительно сообщить об этом в Федеральную прокуратуру (FIGC).

«Как только в «Ювентусе» получили известие о возможном совершении ставок игроком команды Николо Фаджоли, было принято решение немедленно и оперативно связаться с Федеральной прокуратурой», — говорится в заявлении пресс-службы клуба, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 22-летний футболист «Ювентуса» признался сотрудникам правоохранительных органов в том, что он действительно делал ставки на спортивные события.

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