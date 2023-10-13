Соболев: сборная Камеруна умеет играть в футбол — давно таких матчей у нас не было

Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче со сборной Камеруна (1:0), а также оценил уровень игры африканской сборной.

«Впечатления от матча с Камеруном — в чём особый интерес? Соперник играл на чемпионате мира, уровень чувствуется. Да, сегодня у них не было двух-трёх ребят, и серьёзных ребят, но это мощная команда, которая хорошо бежит. Давно таких матчей у нас не было.

В какой момент почувствовал, что это уровень чемпионата мира? Это во всём чувствуется — и по тому, как бегут, как за спину открываются, как передачу отдают. Эта команда умеет играть в футбол», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 12 октября, сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.