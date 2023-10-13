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Обляков — о Файзуллаеве: на тренировку он привёз 30 килограммов плова

Обляков — о Файзуллаеве: на тренировку он привёз 30 килограммов плова
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков высказался о новичке армейцев Аббосбеке Файзуллаеве.

«Сразу разглядели талант? По первым тренировкам тяжело было сказать, да и ему нужно было время. Потом он адаптировался, мы его хорошо приняли, общаемся с ним, хороший парень. С хорошими качествами, скромный в жизни, а на футбольном поле видно, что сильно старается, работает. И команде он помогает, конечно.

Был недавно такой момент, что на одну из тренировок он привёз 30 кг узбекского плова. Мы тренировались, и он заказал откуда-то плов. Привезли огромный казан плова, так что все мы вкусно пообедали», — приводит слова Облякова «Комсомольская правда».

Напомним, Файзуллаев присоединился к ЦСКА этим летом из узбекского «Пахтакора» за € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббос принял участие в девяти матчах, где отметился одним голом и одной голевой передачей.

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