В Иране опровергли информацию о том, что Роналду грозит 99 ударов плетью

Посольство Ирана в Испании опровергло информацию о том, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет приговорён к 99 ударам плетью за объятия и поцелуй с иранской художницей Фатимой Хамами, являющейся человеком с ограниченными возможностями.

«Мы категорически отрицаем вынесение каких-либо судебных решений в отношении любого международного спортсмена в Иране. Вызывает обеспокоенность то, что публикация таких необоснованных новостей может затмить преступления против человечности и военные преступления против угнетённого палестинского народа.

Следует отметить, что Криштиану Роналду приехал в Иран 18 и 19 сентября, чтобы сыграть в официальном футбольном матче, и был очень хорошо принят народом и властями. Его искренняя и человеческая встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку и восхищение как народа, так и спортивных властей страны», — написано в заявлении иранского посольства в соцсети X (ранее Twitter).