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Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Нидерланды — Франция: стартовые составы команд на матч отбора к Евро-2024

Нидерланды — Франция: стартовые составы команд на матч отбора к Евро-2024
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Сегодня, 13 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы B встретятся сборные Нидерландов и Франции. Команды будут играть на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 7-й тур
13 октября 2023, пятница. 21:45 МСК
Нидерланды
1-й тайм
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 7'    

Стартовые составы команд:

Сборная Нидерландов: Вербрюгген, де Врей, ван Дейк, Аке, Думфрис, Блинд, де Рон, Верман, Вегорст, Симонс, Мален.

Сборная Франции: Меньян, Павар, Конате, Лукас Эрнандес, Тео Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Мбаппе, Дембеле, Жиру.

После пяти туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Франции набрала 15 очков и занимает первое место в группе B. В свою очередь, Нидерланды расположились на втором месте, проведя четыре матча, в которых заработали девять очков.

Команды уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024 в рамках 1-го тура квалификации. Тогда матч проходил во Франции и завершился разгромной победой подопечных Дидье Дешама — французы выиграли со счётом 4:0.

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