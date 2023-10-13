«Челси» выступил с заявлением в поддержку Израиля в конфликте с Палестиной

Футбольный клуб «Челси» выступил с официальным заявлением по поводу ситуации в Палестине и Израиле, выразив поддержку израильской стороне в данном конфликте.

«Футбольный клуб «Челси» чрезвычайно опечален огромными человеческими жертвами в результате нападений на Израиль в прошлые выходные. Мы поддерживаем еврейскую общину как в Лондоне, так и во всём мире перед лицом растущей волны антисемитизма, против которой мы давно выступаем.

Мы присоединимся к нашим коллегам из английской Премьер-лиги и почтим память всех невинных жизней, потерянных в Израиле и Газе в последние дни на «Стэмфорд Бридж», когда мы будем играть с «Арсеналом», — говорится в заявлении в официальном аккаунте лондонского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Стоит отметить, что «Челси» уже достаточно давно занимается борьбой с антисемитизмом. Лондонский клуб начал осуществлять поддержку еврейского сообщества по всему миру ещё при прошлом владельце, Романе Абрамовиче. Абрамович на протяжении двух десятилетий был важным спонсором еврейских благотворительных организаций и желал искоренить антисемитизм. Ещё в 2018 году «Челси» стал участником кампании «Скажи нет антисемитизму». В рамках кампании клуб работает с организациями и отдельными лицами в Великобритании и за её пределами: Образовательным фондом Холокоста, Еврейским музеем, Фондом общественной безопасности, Kick It Out, Всемирным еврейским конгрессом, Домом Анны Франк и Maccabi GB.