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Португалия — Словакия: стали известны стартовые составы команд

Португалия — Словакия: стали известны стартовые составы команд
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Сегодня, 13 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Португалии и Словакии. Игра пройдёт в Порту на стадионе «Драгау». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 7-й тур
13 октября 2023, пятница. 21:45 МСК
Португалия
1-й тайм
1 : 0
Словакия
1:0 Рамуш – 18'    

Стали известны стартовые составы команд:

Сборная Португалии: Кошта, Дало, Диаш, Канселу, Антониу Силва, Фернандеш, Пальинья, Бернарду Силва, Рамуш, Леау, Роналду.

Сборная Словакии: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Лоботка, Куцка, Дуда, Шранц, Боженик, Мак.

После шести туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Португалии набрала 18 очков и занимает первое место в группе J. В свою очередь, после аналогичного количества матчей национальная команда Словакии заработала 13 очков и располагается на второй строчке.

В сентябре сборные уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024. Матч проходил в Словакии и завершился победой подопечных Роберто Мартинеса со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

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