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Обляков рассказал о разных подходах Федотова и Карпина к работе

Обляков рассказал о разных подходах Федотова и Карпина к работе
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков рассказал о разных подходах главного тренера армейцев Владимира Федотова и наставника национальной команды Валерия Карпина к работе.

«Конечно, у тренеров в клубе и в сборной немного разное видение всего. Но нас же не просто так вызывают, наверное, в сборной лучшие игроки страны, и нам несложно найти общий язык, приноровиться друг к другу и новым деталям. В клубе в один футбол играем, в сборной чуть другой, но это нормально», — приводит слова Облякова «Комсомольская правда».

Иван присоединился к ЦСКА летом 2018 года из «Уфы» за € 4 млн. В нынешнем сезоне россиянин провёл 12 матчей во всех турнирах, где отметился одним голом и тремя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает футболиста в € 10 млн, и по этому показателю Обляков входит в сборную самых дорогих футболистов МИР РПЛ.

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