Роналду — самый высокооплачиваемый футболист в 2023 году, Месси и Неймар — в топ-3

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2023 году по версии бизнес-журнала Forbes.

По информации издания, 38-летний форвард заработал около $ 260 млн, из которых только $ 60 млн составляют доходы, связанные со спортивной составляющей, остальные $ 200 млн Роналду заработал на рекламных контрактах.

На втором месте данного рейтинга расположился аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси — в его активе $ 135 млн за 2023 год, из которых $ 65 млн — заработная плата, остальная часть — рекламные контракты. Третью строчку списка занимает бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар — он заработал $ 112 млн ($ 80 млн — зарплата, $ 32 млн — контракты).

В топ‑10 данного списка также вошли:

4. Килиан Мбаппе («Пари Сен‑Жермен») — $ 110 млн (зарплата — $ 90 млн).

5. Карим Бензема («Аль‑Иттихад») — $ 106 млн (зарплата — $ 100 млн).

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — $ 58 млн (зарплата — $ 46 млн).

7. Мохамед Салах («Ливерпуль») — $ 53 млн (зарплата — $ 35 млн).

8. Садио Мане («Аль‑Наср») — $ 52 млн (зарплата — $ 48 млн).

9. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — $ 39 млн (зарплата — $ 35 млн).

10. Гарри Кейн («Бавария») — $ 36 млн (зарплата — $ 26 млн).