Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков заявил, что хочет попробовать свои силы в Европе, а также сказал, что всегда приятно, когда вызывают в сборную.

«Хотел бы поиграть в другом чемпионате? Конечно, я думаю, любой футболист мечтает играть в самых больших клубах Европы, выигрывать разные чемпионаты, Лигу чемпионов. Это всё здорово, но мне есть что доказывать в ЦСКА. Хочется завоевать как можно больше трофеев, и когда уже будет какое-то предложение и ты поймёшь, что всё уже здесь выиграл, то, конечно, можно ехать.

Без еврокубков скучно? Конечно, таких матчей не хватает. Международные матчи нужны. В таких матчах ты растёшь, хочешь равняться на лучшие клубы. Это интересно. Где-то этого не хватает, да.

Приглашение в сборную остаётся стимулом? Конечно, когда объявляется состав сборной, всегда приятно увидеть свою фамилию, выходить на поле, показывать себя. Это большая честь, ты должен не подвести свою страну, всегда хочется побеждать. Неважно, товарищеские игры или официальные. Тем более что соперники у нас сейчас хорошего уровня, все хорошо играют, хорошо обучены, поэтому очень интересно выходить против них. И болельщики с особым вниманием смотрят игры главной команды, вся страна тебя поддерживает, смотрит на тебя», — приводит слова Облякова «Комсомольская правда».