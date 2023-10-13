Винисиус Жуниор — о Мбаппе: в «Реале» все хотят играть с Килианом

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Здесь все хотят играть с Килианом. Надеюсь, что однажды это случится, ведь он один из лучших футболистов в мире на сегодняшний день, может быть, даже лучший. Он демонстрирует космический уровень», — приводит слова Жуниора L’Equipe.

Напомним, ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи, что Мбаппе может перейти в мадридский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий «ПСЖ» принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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