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Пономарёв: в России нет хороших нападающих. Чалов? Смешно. Соболев? Просто телега

Пономарёв: в России нет хороших нападающих. Чалов? Смешно. Соболев? Просто телега
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Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру нападающего армейцев Фёдора Чалова и форварда «Спартака» Александра Соболева, отметив, что в России нет хороших нападающих.

«Чалов — лучший российский нападающий? Просто смешно. Вчера он прогулял целый тайм. Хорошо, что хоть гол забил, оправдал своё пребывание на футбольном поле. Так он ничего не сделал. Соболев — просто телега. Чалов в комбинационном плане хорош, а Соболев неплохо головой играет. У Александра нет задатков нападающего. Мне просто есть с чем сравнивать. Был прекрасный форвард Бышовец, Федотов, Стрельцов. В России нет хороших нападающих», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 12 октября, сборная России дома со счётом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. Единственный гол во встрече забил Фёдор Чалов.

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