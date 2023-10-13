Генеральный директор «Пари НН»: посещаемость матчей — наша боль, но людей всё больше

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что посещаемость матчей – это их боль, однако клуб делает всё, чтобы увеличить количество людей на стадионе.

«Посещаемость матчей — это наша боль. Мы пытаемся призвать болельщиков разными способами. И, стоит отметить, людей на трибунах становится больше, чем сезоном ранее. Но, пользуясь случаем, хотел бы через вас обратиться ко всем, кто ещё колеблется, кто ещё не верит в команду, кто ещё думает, что это на один‑два дня. Нет, ребята, это надолго. Поход на яркий футбол — это традиция, которая должна возродиться в Нижнем Новгороде. Есть фраза о том, что Нижний Новгород — это хоккейный город. Да, мы хоккей уважаем, дружим с нашими коллегами и партнёрами. Но я считаю, что наш город — это не только хоккей. Это и футбол, и баскетбол, и другие виды спорта — мы все равны», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Матч ТВ».

На данный момент нижегородская команда под руководством Сергея Юрана после 11 сыгранных матчей в МИР РПЛ находится на пятой позиции с 17 очками.