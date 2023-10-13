Данил Глебов: футболисты «Ростова» снизили требования к себе в этом сезоне

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал, с чем связаны проблемы его команды в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мы хорошо шли в прошлом году, гораздо выше ожиданий, в этом такое впечатление, что зазнались? Не знаю насчёт зазнались. Но, наверное, снизили требования к себе, это очень сильно повлияло на результат. Спохватились месяц назад после матча с «Динамо», но такого не бывает, чтобы, образно, ерундой позанимались, потом резко стали тренироваться и работать максимально и вот сейчас нам будет фартить. Такого не бывает, надо продолжать работать. Чуть не разгромили стену в Краснодаре с досады после матча? Эмоции. Третья игра была, когда мы вели в два мяча, и не удержали победу. Как это возможно?» — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков в 11 матчах чемпионата. Возглавляет таблицу «Краснодар» — у него 27 очков.