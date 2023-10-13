Глебов: Карпин часто говорит, что беда российского футбола — низкие темп и интенсивность

Полузащитник и капитан «Ростова», игрок сборной России Данил Глебов рассказал, в чём проблема уровня футбола в РПЛ, приведя в пример слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Что нужно сделать, чтобы в РПЛ был высокий темп? Это самый интересный вопрос. Валерий Георгиевич постоянно на эту тему говорит. У него есть интересная фраза на эту тему… Не могу вспомнить, как он говорит фразу, но смысл в том, что это беда российского футбола. Низкие темп и интенсивность. Соперник быстрее делает всё — в первом тайме минут на пять посадили нас на свою половину. Чувствовалось, как они быстро обращаются с мячом, разворачивают атаку. Понятно, что это идёт через тренировку — надо больше тренироваться, уделять больше внимания подготовке», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков в 11 матчах чемпионата. Возглавляет таблицу «Краснодар» — у него 27 очков.