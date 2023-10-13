Кафу хочет подать в суд на «Рому» и Qatar Airways на € 11,5 млн

Легенда Бразилии Маркос Кафу планирует подать иск против Qatar Airways и своего предыдущего клуба «Рома» на сумму € 11,5 млн за предполагаемое нарушение его имиджевых прав, сообщает Football Italia.

Кафу планирует подать в суд на «Рому» и Qatar Airways за нарушение его прав на изображение в клубном фильме, где игрок сыграл в 2019 году. Кафу согласился появиться в фильме, который был посвящён клубу, четыре года назад в рамках сотрудничества с бывшим спонсором Qatar Airways.

Он поехал в Варшаву, где был снят фильм о безопасности, который быстро показали по телевидению. Кафу убеждал своего агента Винченцо Алиотту договориться о финансовом соглашении с «Ромой», но переговоры шли медленно и часто откладывались.

Затем, в 2020 году, итальянская команда была продана семье Фридкиных до того, как удалось достичь соглашения с Кафу. 53-летний игрок продолжал ждать и не решался подавать иск «из-за своей любви к клубу».

Однако похоже, что теперь он принял решение подать в суд и требует около € 11,5 млн в качестве компенсации за ущерб «исходя из 46-месячного периода, в течение которого была показана реклама, и его регулярных спонсорских соглашений».