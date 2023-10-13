Мбаппе обошёл Платини по количеству голов за сборную Франции. Выше — Гризманн, Анри и Жиру

Продолжается матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в рамках группы B встречаются сборные Нидерландов и Франции. На момент написания новости Франция ведёт со счётом 2:0 — Килиан Мбаппе оформил дубль.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции в матче со сборной Нидерландов забил свой 41-й и 42-й мячи за национальную команду и обошёл Мишеля Платини, у которого 41 гол. Таким образом, 24-летний форвард вышел на чистое четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборной — у него 42 гола в 72 матчах за Францию.

Выше Мбаппе на данный момент только три футболиста, двое из которых действующие игроки сборной, — на третьем месте расположился Антуан Гризманн (44 гола), на втором месте Тьерри Анри (51 гол), а лучшим бомбардиром Франции на данный момент является Оливье Жиру — у него 54 гола.