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Португалия — Словакия: Роналду оформил дубль

Португалия — Словакия: Роналду оформил дубль
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В эти минуты идёт матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречаются сборные Португалии и Словакии. Игра проходит в Порту на стадионе «Драгау». На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 7-й тур
13 октября 2023, пятница. 21:45 МСК
Португалия
2-й тайм
3 : 2
Словакия
1:0 Рамуш – 18'     2:0 Роналду – 29'     2:1 Ганцко – 69'     3:1 Роналду – 72'     3:2 Лоботка – 80'    

На 72-й минуте Бруну Фернандеш забежал справа под передачу на ход и прострелил в центр. Вавро не дотянулся до мяча, в итоге Роналду из пределов вратарской аккуратно закатил его в створ.

Ранее, на 18-й минуте встречи, счёт в матче открыл нападающий португальской сборной Гонсалу Рамуш. На 29-й минуте игры Криштиану Роналду удвоил преимущество хозяев, забив гол с пенальти.

На 69-й минуте гол забил защитник сборной Словакии Ганцко.

После шести туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Португалии набрала 18 очков и занимает первое место в группе J. В свою очередь, после аналогичного количества матчей национальная команда Словакии заработала 13 очков и располагается на второй строчке.

В сентябре сборные уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024. Матч проходил в Словакии и завершился победой подопечных Роберто Мартинеса со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

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