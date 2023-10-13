Португалия — Словакия: Роналду оформил дубль

В эти минуты идёт матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречаются сборные Португалии и Словакии. Игра проходит в Порту на стадионе «Драгау». На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 72-й минуте Бруну Фернандеш забежал справа под передачу на ход и прострелил в центр. Вавро не дотянулся до мяча, в итоге Роналду из пределов вратарской аккуратно закатил его в створ.

Ранее, на 18-й минуте встречи, счёт в матче открыл нападающий португальской сборной Гонсалу Рамуш. На 29-й минуте игры Криштиану Роналду удвоил преимущество хозяев, забив гол с пенальти.

На 69-й минуте гол забил защитник сборной Словакии Ганцко.

После шести туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Португалии набрала 18 очков и занимает первое место в группе J. В свою очередь, после аналогичного количества матчей национальная команда Словакии заработала 13 очков и располагается на второй строчке.

В сентябре сборные уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024. Матч проходил в Словакии и завершился победой подопечных Роберто Мартинеса со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.