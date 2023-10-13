Нидерланды — Франция: Хартман отыграл один мяч

Сегодня, 13 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы B встречаются сборные Нидерландов и Франции. Команды играют на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В самом начале встречи, на седьмой минуте, нападающий гостей Килиан Мбаппе открыл счёт в матче, выведя Францию вперёд. В начале второго тайма, на 53-й минуте, Мбаппе забил свой второй мяч во встрече, удвоив преимущество Франции. В конце матча, на 84-й минуте, Квилиндсхи Хартман смог поразить ворота гостей, отыграв один мяч — 2:1.

После пяти туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Франции набрала 15 очков и занимает первое место в группе B. В свою очередь, Нидерланды расположились на втором месте, проведя четыре матча, в которых заработали девять очков.

Команды уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024 в рамках 1-го тура квалификации. Тогда матч проходил во Франции и завершился разгромной победой подопечных Дидье Дешама — французы выиграли со счётом 4:0.