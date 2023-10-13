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«Ливерпуль» стал фаворитом в борьбе за покупку молодой звезды «Лечче» Патрика Доргу

«Ливерпуль» стал фаворитом в борьбе за покупку молодой звезды «Лечче» Патрика Доргу
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Английский «Ливерпуль» стал фаворитом в борьбе за покупку молодой 18-летней звезды «Лечче» Патрика Доргу, сообщает Gazzetta dello Sport.

Мерсисайдцы сейчас являются фаворитами в плане заключения сделки, поскольку Юрген Клопп ищет долгосрочного преемника Эндрю Робертсона на позицию левого защитника.

Кроме того, «Манчестер Сити» и «Барселона» следят за прогрессом Доргу в Италии, и все команды планируют подписать в будущем молодого игрока.

Доргу – датчанин с нигерийскими корнями, который начал свой футбольный путь в датском «Норшелланне», откуда за € 200 тыс. этим летом перешёл в итальянский «Лечче». В этом сезоне Патрик принял участие в девяти матчах во всех турнирах, где отметился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает защитника в € 2,5 млн.

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