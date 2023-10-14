Матч АПЛ «Ман Сити» — «Ливерпуль» будет перенесён из-за агрессивного поведения фанатов

Игра 13-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Манчестер Сити» примет на своём поле «Ливерпуль», будет перенесена по времени из-за неподобающего поведения болельщиков команд во время их предыдущих игр. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, местная консультативная группа по безопасности не разрешит командам проводить игру в 18:30 по московскому времени. Встреча будет перенесена на более раннее время, на 13:30 мск. Также сообщается, что квота билетов для болельщиков «Ливерпуля» будет сокращена.

Напомним, в минувшем сезоне наставник «горожан» Хосеп Гвардиола заявлял, что фанаты «Ливерпуля» кидали в него монетами с трибун, а также после игры пытались напасть на клубный автобус команды.