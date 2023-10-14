Глебов: темп в матче сборной в 1,5 раза выше, чем в РПЛ. Россияне из Европы думают быстрее

Полузащитник и капитан «Ростова», игрок сборной России Данил Глебов объяснил, в чём разница между матчами в Российской Премьер-Лиге и играми в сборной, а также рассказал, в чём российские футболисты, выступающие в Европе, превосходят игроков из РПЛ.

«В сборной есть несколько ребят, выступающих в Европе, чувствуется ли разница? Мне кажется, в физическом плане есть — ребята лучше готовы к темпу, скоростям. Наверное, темп в матче сборной раза в полтора выше, чем в РПЛ, это чувствуется. Наверное, скорость принятия решений повыше, когда голову не дают поднять, надо быстрее принимать решения», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 12 октября, сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Месяц назад, 12 сентября, сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт в понедельник, 16 сентября. Соперником России станет сборная Кении, а встреча пройдёт на поле турецкого отеля.