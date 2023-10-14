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Мартинес: Роналду воодушевляет молодых ребят и служит примером для подражания

Мартинес: Роналду воодушевляет молодых ребят и служит примером для подражания
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о нападающем португальской национальной команды Криштиану Роналду после того, как «европейские бразильцы» вышли на чемпионат Европы 2024 года.

«Криштиану Роналду в хорошей форме, много играет и много забивает в своём клубе. У него большой опыт выступлений за сборную, он воодушевляет молодых ребят и служит примером для подражания. Мы все находимся здесь для того, чтобы продемонстрировать наши лучшие качества», — приводит слова Мартинеса Record.

Напомним, вчера, 13 октября, в 7-м туре квалификации к Евро-2024 сборная Португалии обыграла Словакию со счётом 3:2 и досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы. В этом матче Роналду оформил дубль.

С начала 2023 года португальский нападающий забил семь голов за сборную.

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