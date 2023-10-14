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Тренер сборной Бразилии раскритиковал болельщика, который бросил попкорн в Неймара

Тренер сборной Бразилии раскритиковал болельщика, который бросил попкорн в Неймара
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Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз отреагировал на то, что болельщик «селесао» бросил пакет с попкорном в нападающего Неймара. Это произошло в матче квалификации ЧМ-2026 между национальными командами Бразилии и Венесуэлы.

«Я абсолютно не одобряю это. Бросание пакета с попкорном ни к чему не приведёт. Это неуважение по отношению к тем, кто приехал играть и старался сделать всё, что мог», – приводит слова Диниза ESPN.

13 октября сборная Бразилии сыграла вничью со сборной Венесуэлы в 3-м туре квалификации на чемпионат мира – 2026. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Это первый мундиаль, в финальной стадии которого примут участие сразу 48 команд. Теперь групповой этап будет состоять из 12 групп по четыре команды в каждой, а в плей-офф будут выходить команды, занявшие первое и второе места, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Также появилась стадия 1/16 финала.

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